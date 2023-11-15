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Украинский импорт резко подорожал из-за блокады границы
Уже несколько дней продолжается блокада польскими перевозчиками трех КПП на украинской границе. Эта акция протеста уже обрела ощутимые экономические последствия. Доставка грузов из одной страны в другую подорожала более чем втрое. До начала забастовки перевозка товара 22-тонной фурой обходилась в тысячу евро, теперь же стоит около 4 тысяч. При этом, как подсчитано, блокада границы приносит перевозчикам около 160 тысяч евро убытков в день. Такая ситуация в ближайшее время неизбежно приведет к подорожанию товаров или сокращению экспорта. Это особенно опасно для Украины - основной товаропоток в эту страну идет именно через польскую границу.
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