Украинский импорт резко подорожал из-за блокады границы

Уже несколько дней продолжается блокада польскими перевозчиками трех КПП на украинской границе. Эта акция протеста уже обрела ощутимые экономические последствия. Доставка грузов из одной страны в другую подорожала более чем втрое. До начала забастовки перевозка товара 22-тонной фурой обходилась в тысячу евро, теперь же стоит около 4 тысяч. При этом, как подсчитано, блокада границы приносит перевозчикам около 160 тысяч евро убытков в день. Такая ситуация в ближайшее время неизбежно приведет к подорожанию товаров или сокращению экспорта. Это особенно опасно для Украины - основной товаропоток в эту страну идет именно через польскую границу.