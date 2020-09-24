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Украинский лидер выражает озабоченность ситуацией в Беларуси

На официальном сайте президента Украины опубликовано интервью Владимира Зеленского словацкому изданию "Хосподарске новины". Зеленский высказывает предположение, что его государству придется принимать беженцев из нашей страны и настоятельно рекомендует принять меры к урегулированию внутриполитического конфликта в Беларуси. При этом на сегодня сколько-нибудь заметный поток беженцев из нашей страны через украинскую границу не зарегистрирован. Напротив, за последние 6 лет на территорию Беларуси прибыло около 160 тысяч переселенцев с Украины, ищущих убежища.

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