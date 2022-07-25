Украинский Нафтогаз просит кредиторов отсрочить оплату долга

Украинская компания Нафтогаз вынуждена снова просить кредиторов перенести на два года выплаты по ее евробондам. Правительство в очередной раз не согласовало выделение средств на погашение долгов. А без согласования действия по еврооблигациям с кабинетом министров Нафтогаз проводить не может. При этом компания в который раз предупредила официальный Киев о возможных рисках для нее и для государства в целом в случае жесткого дефолта.