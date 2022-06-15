Украинский суд запретил деятельность Социалистической партии

Имущество Социалистической партии подлежит конфискации. В мае Зеленский подписал закон о прекращении деятельности пророссийских организаций: в их число включены почти все оппозиционные структуры. Теперь суды приступили к ликвидации нелояльных партий: на очереди "Партия Шария", "Оппозиционная платформа - За жизнь" и другие. Власти явно готовятся к выборам парламента и президента. Если же не досталось партиям, то преследуют их лидеров: например, экс-президент Петр Порошенко опасается ареста со дня на день.