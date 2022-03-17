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Украинский ведущий с телеэкрана призвал убивать русских

Алжирские журналисты осудили призыв украинского коллеги к убийству русских. В телеэфире украинский ведущийФахрудин Шарафмал процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил представитель Национального совета алжирских журналистов.


Негативную оценку поведению украинского ведущего дали в ООН

Негативную оценку поведению украинского ведущего дали и в ООН - заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак на просьбу прокомментировать высказывания призвал воздерживаться от ненавистнической риторики. А Следственным комитетом России поручено дать правовую оценку высказываниям такого журналиста.

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