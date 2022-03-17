Украинский ведущий с телеэкрана призвал убивать русских

Алжирские журналисты осудили призыв украинского коллеги к убийству русских. В телеэфире украинский ведущийФахрудин Шарафмал процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. Такие действия не соответствуют этическим принципам профессии, заявил представитель Национального совета алжирских журналистов.

