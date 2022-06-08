Украинский волонтер в Польше: стыдно за соотечественников

Европейцы все острее ощущают кризис беженцев: прежде не было управы на африканцев, но теперь сложности создают восточноевропейцы. В Польше разгромили один из центров оказания помощи беженцам: местные украинцы решили разделить гуманитарку без участия волонтеров быстро и радикально. Администрация центра в растерянности, как и некоторые соотечественники жовто-блакитных.