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Украинский язык признан единственным государственным
Верховная Рада Украины одобрила законопроект. Документ регулирует его применение во всех сферах, в том числе, в культуре, медицине, науке и сфере обслуживания. Также закрепляется действие языковых квот на телевидении и радио - практически весь производимый вещателями контент должен быть на украинском. При этом норма косвенно касается и печатных изданий. За несоблюдение требований - крупные штрафы или арест до шести месяцев.
Сегодня украинские депутаты рассмотрят и проект закона "О Президенте Украины". Он предполагает урезание полномочий главы государства. В частности, преемника Петра Порошенко хотят лишить права определять кадровую политику в органах безопасности: от Минобороны до разведслужбы и СБУ. Владимир Зеленский может стать своего рода «британским монархом», не имеющим существенных рычагов влияния на страну. Депутаты утверждают, что цель закона - не ограничить власть президента, а привести в соответствие с конституцией.
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