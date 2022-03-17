Украинское интернет-издание Страна.ua закрыло доступ к видео об американских биолабораториях

Украинцы всеми способами заметают следы доказательств существования биолабораторий на своей территории. Оппозиционное украинское интернет-издание Страна.ua на своем канале в YouTube ограничило доступ пользователей к материалу от 2020 года о расследовании деятельности американских биолабораторий (по собственному ли желанию, под давлением ли властей или администрации самого хостинга - остается вопросом). На видео фрагмент из журналистского расследования.







Материал стал популярен среди пользователей соцсетей в последние две недели и набрал десятки тысяч новых просмотров, теперь этот контент в блоке. Но, как говорится, интернет все помнит. Ролик успели распространить другие YouTube-каналы, сейчас он есть в свободном доступе на видеохостинге.

