Украинцам обещают отключение тепла и горячей воды

Новый этап украинского газового кризиса. Уже в конце мая внутренний рынок энергоносителей будет парализован из-за неуплат. Из-за этого отопительный сезон осенью рискует просто не начаться. Такое заявление сделал глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук. С конца мая цены на газ для внутреннего рынка перестают быть фиксированными. Областным коммунальщикам придется закупать газ по предоплате. Население же оплачивает услуги по факту их потребления. Из-за этого возникает месячный кассовый разрыв, который просто некому финансировать. Если его не устранить, областные газовые компании начнут массово отключать потребителей. Нет оснований надеяться, что ситуация разрешится до зимы: лавинообразный рост долгов неизбежно спровоцирует новый тарифный Майдан.