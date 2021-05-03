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Украинцам обещают отключение тепла и горячей воды
Новый этап украинского газового кризиса. Уже в конце мая внутренний рынок энергоносителей будет парализован из-за неуплат. Из-за этого отопительный сезон осенью рискует просто не начаться. Такое заявление сделал глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук. С конца мая цены на газ для внутреннего рынка перестают быть фиксированными. Областным коммунальщикам придется закупать газ по предоплате. Население же оплачивает услуги по факту их потребления. Из-за этого возникает месячный кассовый разрыв, который просто некому финансировать. Если его не устранить, областные газовые компании начнут массово отключать потребителей. Нет оснований надеяться, что ситуация разрешится до зимы: лавинообразный рост долгов неизбежно спровоцирует новый тарифный Майдан.
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