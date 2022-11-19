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Украинцам предлагают уехать ради экономии электричества
Гендиректор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предложил украинцам рассмотреть возможность выезда из страны на три-четыре месяца для уменьшения потребления электроэнергии, пишет РИА Новости.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя после российских ракетных ударов.
"Если жители смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для энергосистемы. В частности, уменьшение электропотребления будет гарантировать наличие света в больницах, которые спасают наших раненых солдат", - приводит слова Тимченко один изTelegram-каналов.
Фото:pixabay.com
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