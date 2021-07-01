Украинцев не пускают в ЕС из-за "неправильной" вакцины

Украина вновь не угодила Европе. Украинцев, привитых от коронавируса индийской вакциной CoviShield, не пускают в ЕС. Среди непринятых европейским обществом и те, кто в качестве второй дозы получил препарат AstraZeneca. А именно такая схема наиболее распространена среди жителей Украины. Власти страны активнее всего закупали именно индийский аналог препарата - CoviShield. При этом украинский Минздрав предпочитал его маркировать именно как AstraZeneca. Как итог - тысячи человек стали жертвами путаницы в названиях и остались без посещений Европы.