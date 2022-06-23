Украинцев ожидает зима в холодных квартирах

Ни газа, ни денег. Украину ждет очень тяжелая зима. Вместо того чтобы готовиться к отопительному сезону, а это следует делать минимум за полгода до начала, киевские власти выклянчивают у Запада боевые припасы. И хотя министр развития территорий страны уверяет, что отопительный период начнется вовремя, честно предупредил: на тепле придется экономить. Оптимальная температура в доме должна колебаться в пределах 18-20 градусов, как и в квартирах бережливых европейцев. Это когда на улице будет минус 20!