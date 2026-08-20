Украинцы в ЕС будут юридически подтверждать, что они не уклоняются от армии
Автор:Редакция news.by
Украинцам в ЕС придется юридически подтверждать, что они не уклоняются от армии, причем как мужчинам, так и женщинам. В противном случае они не смогут рассчитывать на статус временной защиты в Европе, заявили в Еврокомиссии.
Изначально предполагалось, что эта мера коснется только мужчин призывного возраста. Но в ряде европейских стран миграционные власти требуют от определенных категорий женщин, например, медиков, подтверждений, что те не уклоняются от участия в боевых действиях.
Сейчас правом временной защиты в ЕС пользуются 4,41 млн украинцев.