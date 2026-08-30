Пустые прилавки в магазинах. Украинцы столкнулись с дефицитом базовых продуктов. Среди них хлеб, овсяная крупа, картофель, яблоки и куриное мясо. Самая сложная ситуация с подсолнечным маслом. На этом фоне одна из крупных сетей супермаркетов даже ввела лимиты на продажу отдельных товаров, в том числе консервов.

Ранее украинский министр аграрной политики заявлял об уничтожении в стране около 90 % складов. Сообщается, что Вооруженные силы Украины используют продовольственные склады гражданского назначения для хранения и распределения военных грузов.