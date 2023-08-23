ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинцы громят польский хостел и воруют кукурузу у польского фермера

Среди поляков возрастает недовольство украинскими беженцами. В Гданьске два пьяных украинца устроили погром в хостеле. По сообщениям местных СМИ, двое граждан в возрасте 33 лет и 21 года разбили окна в здании, проникли внутрь, сломали несколько дверей. Помимо прочего, украинцы разбили окна припаркованного авто.

Полицейские задержали злоумышленников на месте. Выяснилось, что мужчины были недовольны тем, что их попросили покинуть хостел из-за неподобающего поведения.

Еще одна группа украинцев снимала на видео то, как воруют кукурузу у польского фермера. Местные жители раздражены такой "благодарностью" за гостеприимство, жалуются на наглость и расчетливость украинцев.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все