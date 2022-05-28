Украинцы избили двух мужчин в Вене

Пора снимать розовые очки! Жители Австрии шокированы и возмущены жестокостью украинских беженцев, которые избили двух автомобилистов. Инцидент произошел в Вене около отеля "Бристоль". Во время дорожного спора из дорогих машин с украинскими номерами вышла группа людей. Они напали на двух мужчин, избили их и скрылись, бросив одного из пострадавших без сознания на дороге. В числе возмутившихся бесчеловечным поведением беженцев глава венской фракции Доминик Депп. Он твердо намерен привлечь виновных к ответственности. Политик сообщил, что личности украинцев будут установлены, и их депортируют на родину. Подобных историй все больше.



