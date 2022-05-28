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Украинцы избили двух мужчин в Вене
Пора снимать розовые очки! Жители Австрии шокированы и возмущены жестокостью украинских беженцев, которые избили двух автомобилистов. Инцидент произошел в Вене около отеля "Бристоль". Во время дорожного спора из дорогих машин с украинскими номерами вышла группа людей. Они напали на двух мужчин, избили их и скрылись, бросив одного из пострадавших без сознания на дороге. В числе возмутившихся бесчеловечным поведением беженцев глава венской фракции Доминик Депп. Он твердо намерен привлечь виновных к ответственности. Политик сообщил, что личности украинцев будут установлены, и их депортируют на родину. Подобных историй все больше.
В Европе растет недовольство украинскими беженцами
В Германии украинцы сожгли дом семьи, которая их приютила, а в Великобритании гостья из Львова в качестве благодарности за прием увела из семьи мужа.
Европа начинает пересматривать условия содержания украинцев: в Болгарии 35 тысяч беженцев попросили на выход из черноморских отелей. О выселении украинских гостей из прибрежных гостиниц объявила Испания. Кроме того, с 1 июня отменяют бесплатный проезд для беженцев в Германии, Болгарии, Швейцарии, Чехии и Польше.
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