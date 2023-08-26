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Украинцы избили поляков в Варшаве. За что?

Среди жителей Польши растет недовольство украинскими беженцами. А сами выходцы из Украины дают для этого новые поводы. По сообщениям местных СМИ, в Варшаве после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах группа из двенадцати украинцев напала на восьмерых поляков. Некоторые пострадавшие в больнице.

Поляки же выражают свою неприязнь к украинцам с помощью оскорбительных названий точек доступа Wi-Fi. Среди них "Украина - это ад", "украинские свиньи", "убийцы из Украины". И такой флешмоб набирает популярность.

Фото: pixabay.com

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