Украинцы избили поляков в Варшаве. За что?

Среди жителей Польши растет недовольство украинскими беженцами. А сами выходцы из Украины дают для этого новые поводы. По сообщениям местных СМИ, в Варшаве после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах группа из двенадцати украинцев напала на восьмерых поляков. Некоторые пострадавшие в больнице.