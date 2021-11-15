Украинцы не будут уничтожать мигрантов в случае прорыва границы - военные 61-й бригады сухопутных войск опровергли резкое заявление

Украинцы не будут уничтожать мигрантов в случае прорыва границы. Военные 61-й бригады сухопутных войск, к счастью, опровергли свое резкое заявление. Украинские военнослужащие не будут применять оружие против мигрантов. "Вместе с тем под видом мигрантов могут проникать диверсионно-разведывательные группы противника и именно для борьбы с ними предназначена часть",- говорится в сообщении пресс-службы бригады.