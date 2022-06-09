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Украинцы: "От Германии блевать хочется"
Европейская мечта лопается, как мыльный пузырь для многих. "Социальные гарантии, которые ничего не гарантируют, и страховые компании, не выполняющие свои обязательства!", - так украинские беженцы отзываются о положении дел в Германии. В погоне за европейской сказкой украинцы столкнулись с суровой реальностью. Видео с разочарованным комментарием попало в объектив резервного телеграм-канала "Желтых слив", который за правду предпочитает банить Google.
От Германии блевать хочется. Они рассказывают, как они хорошо относятся к беженцам, но на самом деле эти люди в опасности. Я вам скажу, Европа сейчас - очень загнивающая среда, поэтому здесь оставаться не так уже и безопасно.
К слову, отношение Европы к украинским беженцам также меняется буквально на глазах. В Германии их пытаются принудить найти работу, ставят беженцев на учет в центр занятости.
"Не поддерживают выплату украинцам пособий и жители Польши",- пишет местное издание со ссылкой на исследование Варшавского университета. Благосклонность поляков резко падает, когда речь заходит о конкретной финансовой помощи. Согласно данным опроса, только каждый седьмой поляк готов согласиться с тем, чтобы украинцы могли получать такие же семейные и социальные пособия, как и они сами.
Ранее для беженцев отменили бесплатный проезд в Чехии, Швейцарии, Германии и Польше.