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Украинцы предложили решение для отдельных почитателей Запада

Мнение из народа от наших соседей. Простые украинцы предложили решение для отдельных почитателей Запада.

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