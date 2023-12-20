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Украинцы привезли венерические заболевания в Польшу
Издание "Мысль польска" сообщает, что украинские беженцы привезли с собой "нацизм и венерические заболевания". По данным статистики, прошлый год отмечен резким ростом числа заражений ВИЧ. Минздрав Польши признает, что это стало следствием массового и плохо контролируемого переселения в страну миллионов украинцев. В свою очередь полиция Польши столкнулась с резким ростом числа экстремистских проявлений. Обычным явлением стало политическое хулиганство. Скандирование бандеровских лозунгов на улицах, избиение людей, не готовых славить УПА, и другие украинские радикальные организации. В текущем году статистика вряд ли будет благополучнее, отмечает "Мысль польска".
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