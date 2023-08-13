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Украинцы признают, что контрнаступление не принесло обещанных результатов
Оптимизм не оправдался: украинцы признают, что контрнаступление не принесло результатов, обещанных западным кураторам. Об этом пишет британская "Таймс".
По оценкам издания, военные действия продлятся как минимум до конца года. Оптимисты, которые уверенно предсказывали быструю и легкую победу в начале наступления ВСУ, подняли ожидания до нереалистичного уровня. Однако сейчас пришло время размышлять над долгосрочными планами войны. Стоит отметить возникшую напряженность между Украиной и союзниками, которая выражается во взаимных обвинениях. Как будто в подтверждение этих слов и украинское агентство опубликовало материал, где в провале боевых действий винит военное руководство НАТО. По версии издания, в доктринах Североатлантического альянса ключевую роль играет доминирование в воздухе, а именно этим и не обладают ВСУ.
Зато Киев получит новые дроны. Как сообщает газета "Бильд", немецкий оборонный концерн Rheinmetall до конца года поставит Украине современный разведывательный беспилотник. В комплекте наземная станция управления с несколькими дронами и стартовая катапульта. Аппарат можно использовать как разведывательную систему. Данная модель также способна перехватывать или глушить связь.
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