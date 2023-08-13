Украинцы признают, что контрнаступление не принесло обещанных результатов

По оценкам издания, военные действия продлятся как минимум до конца года. Оптимисты, которые уверенно предсказывали быструю и легкую победу в начале наступления ВСУ, подняли ожидания до нереалистичного уровня. Однако сейчас пришло время размышлять над долгосрочными планами войны. Стоит отметить возникшую напряженность между Украиной и союзниками, которая выражается во взаимных обвинениях. Как будто в подтверждение этих слов и украинское агентство опубликовало материал, где в провале боевых действий винит военное руководство НАТО. По версии издания, в доктринах Североатлантического альянса ключевую роль играет доминирование в воздухе, а именно этим и не обладают ВСУ.