Украинцы протестуют против государственного вандализма

В Украине зреет бунт против политики властей. Жители двух сел в Ивано-Франковской области отказались дать добро на снос памятников советским воинам-освободителям, ведь там есть имена их односельчан. Возмущенный директор областного музея имени Бандеры призвал своих единомышленников надавить на несогласных. Какими способами будут убеждать националисты жителей, что выступают за историческую правду, остается только догадываться.