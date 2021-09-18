Украинцы против ограничительных мер правительства

Сейчас покажем европейский тренд (протесты, митинги) и начнем с Украины, которая так стремится в ЕС. Тысячи недовольных украинцев в центре Киева сегодня выступили против принуждения к вакцинации и прочих ограничений из-за COVID с белыми флагами с надписями "Стоп фейк-пандемия". А пока количество заболевших в стране продолжает расти. За минувшие сутки заболели более 6 тысяч человек. По прогнозам, власти вновь закроют людей на карантин уже в ноябре.