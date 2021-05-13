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Украинцы против продажи земли иностранцам
В Киеве в ближайшие часы будет принято решение по делу оппозиционного политика Виктора Медведчука - накануне его допросили, а сегодня могут отправить под арест. Медведчука обвиняют в государственной измене на том основании, что он перерегистрировал свое крымское предприятие в российской юрисдикции. В защиту политика выступили 40 депутатов парламента. Они указывают, что в Крыму у самого президента Зеленского есть квартира, за которую он аккуратно платит коммуналку - это тоже госизмена?
Дело против Медведчука может быть связано с падением популярности президента Украины. Серьезный удар по рейтингам нанесла аграрная реформа. Недавно Верховная рада, по требованию МВФ, разрешила продажу земли иностранцам. К слову, 79 процентов граждан категорически против этого и почти столько же требуют проведения по этому вопросу референдума.
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