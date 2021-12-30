Украинцы считают Зеленского разочарованием года

Почти половина граждан Украины считают Зеленского разочарованием года. Такие данные приводит телеканал "Известия". Значительную часть жителей возмущают политические решения и поведение украинского политика на публике. Все больше граждан убеждаются, что решения принимает не президент, а кто-то другой. К слову, схожий результат был среди населения страны и в конце прошлого года. А тенденция падения доверия граждан к Зеленскому наблюдалась весь 2021-й.