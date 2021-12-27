Украинцы требуют отменить приказ о постановке женщин на воинский учет

Президента Украины просят отменить скандальный указ о постановке женщин на воинский учет. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Зеленского и уже набрала более 17 с половиной тысяч подписей. Активисты назвали ситуацию безобразием и издевательством над женщинами.

Для рассмотрения президентом документ должен набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Резонансный указ коснется сотен тысяч представительниц украинок, в том числе беременных и с грудными детьми. Все, кто не встанет на учет, не смогут устроиться на работу. Срок процедуры установлен до конца 2022 года.





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