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Украинцы требуют отменить приказ о постановке женщин на воинский учет

Президента Украины просят отменить скандальный указ о постановке женщин на воинский учет. Соответствующая петиция появилась на официальном сайте Зеленского и уже набрала более 17 с половиной тысяч подписей. Активисты назвали ситуацию безобразием и издевательством над женщинами.

Для рассмотрения президентом документ должен набрать 25 тысяч подписей за 90 дней. Резонансный указ коснется сотен тысяч представительниц украинок, в том числе беременных и с грудными детьми. Все, кто не встанет на учет, не смогут устроиться на работу. Срок процедуры установлен до конца 2022 года.


Британских военных готовят к возможной эвакуации из Украины

Пока Киев пытается привлечь к армейской службе женщин, профессиональные военные из Великобритании, которые уже находятся в Украине, готовятся к возможной эвакуации. Об этом сообщила на своем сайте газета Daily Express, ссылаясь на источники в армии Соединенного Королевства. По данным издания, британские военные, размещенные во Львовской области, при необходимости отправятся к польской границе. По тому же маршруту пройдет эвакуация группы британских штабных офицеров в Киеве.

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