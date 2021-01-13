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Украинцы выходят на протесты против нищеты
В Украине недовольные резким ростом тарифов на газ, электроэнергию и тепло в разных областях выходят на уличные протесты. Люди требуют и отмены жесткого локдауна, который действует в стране с 8 по 24 января.
Предел терпения
Протестуют и предприниматели. В стране запрещена работа общепита, непродовольственных магазинов, развлекательных, культурных и спортивных учреждений. Таких запретов бизнес, и без того подорванный предыдущим карантином, не выдержит. А вот чем кормить семьи, власти ответа не дают.
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