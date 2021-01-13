ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Украинцы выходят на протесты против нищеты

В Украине недовольные резким ростом тарифов на газ, электроэнергию и тепло в разных областях выходят на уличные протесты. Люди требуют и отмены жесткого локдауна, который действует в стране с 8 по 24 января.

Предел терпения

Протестуют и предприниматели. В стране запрещена работа общепита, непродовольственных магазинов, развлекательных, культурных и спортивных учреждений. Таких запретов бизнес, и без того подорванный предыдущим карантином, не выдержит. А вот чем кормить семьи, власти ответа не дают.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все