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Украинцы занимаются организацией нелегальной миграции

Украинский след в вопросах нелегальной миграции. Ею в Литве (как и в Польше) в основном занимаются граждане Незалежной. Это признал глава погранохраны Литвы. Он подчеркнул, что в прошлом году на территории страны задержан 231 перевозчик беженцев. В 2021-м таких фактов было сто.

Это очередное доказательство неэффективности заборов на границе с Беларусью. Более того, литовские пограничники прогнозируют, что с наступлением весенне-летнего периода поток беженцев увеличится.

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