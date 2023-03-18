Украинцы занимаются организацией нелегальной миграции

Украинский след в вопросах нелегальной миграции. Ею в Литве (как и в Польше) в основном занимаются граждане Незалежной. Это признал глава погранохраны Литвы. Он подчеркнул, что в прошлом году на территории страны задержан 231 перевозчик беженцев. В 2021-м таких фактов было сто.