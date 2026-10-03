Украину могут привлечь к ответственности за необоснованные обвинения в адрес России по событиям в Буче

Об этом заявил эксперт Международной ассоциации по фактчекингу. Александр Геррейро подчеркнул, Киев заявляет о 509 погибших мирных жителях, однако не публикует их имена либо приводит данные людей, погибших в других местах и от иных причин.

По мнению специалиста, в таких условиях украинская версия происшедшего больше не может считаться верной.