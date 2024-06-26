3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Украину держат на пороге ЕС и НАТО - Киеву потребуются изменения в сфере верховенства права, обеспечения прав человека, функционирования государственных институций
Киеву понадобится внедрить в свою правовую систему около 20 тыс. европейских стандартов, чтобы войти в Евросоюз - это было озвучено после начала процесса переговоров по вступлению Украины в ЕС. Потребуются изменения в сфере верховенства права, обеспечения прав человека, функционирования государственных институций. Также необходимы политические реформы. Учитывая, что на Банковой игнорируют даже срок президентских полномочий, европейские перспективы для Киева на данный момент весьма туманны.
Еще меньше шансы Украины стать членом НАТО. Глава МИД Британии Дэвид Кэмерон в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что приглашения в Альянс Украина на ближайшем саммите не получит. Беседа велась якобы от имени Петра Порошенко.
Я имею в виду, что приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. Я поддерживаю членство Украины в НАТО. Я всегда так делал, и я уверен, что это произойдет, но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу.
Кэмерон также сообщил, что Великобритания в частном порядке просит Францию не эскалировать конфликт в Украине, а именно - не отправлять в зону боевых действий войска.
Читайте также:
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все