Украину держат на пороге ЕС и НАТО - Киеву потребуются изменения в сфере верховенства права, обеспечения прав человека, функционирования государственных институций

Я имею в виду, что приглашения не будет, потому что Америка его не поддержит. Я поддерживаю членство Украины в НАТО. Я всегда так делал, и я уверен, что это произойдет, но на этот раз мы не добьемся этого приглашения. Поэтому я думаю, что важно не спорить по этому поводу.

Дэвид Кэмерон, министр иностранных дел Великобритании