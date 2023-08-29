Стала известна новая возможная дата принятия Украины в ЕС. Это произойдет до 2030 года, считает председатель Европейского совета. Слова Шарля Мишеля приводит Wall Street Journal.

Вместе с Киевом принять в союз планируют и балканские страны. Правда, для этого, отметил чиновник, необходимо согласовать целевой срок, который позволит активизировать реформы в странах-кандидатах.