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Украину не пригласили на саммит G20
Представителей Украины нет в числе приглашенных на саммит G20, который пройдет в Нью-Дели в сентябре 2023 года. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Его слова приводит sb.by.
По словам Багчи, участники G20 уже известны. Если вдруг Украина все-таки будет приглашена к участию в саммите, об этом сообщат дополнительно, отметил официальный представитель индийского внешнеполитического ведомства.
Фото:pixabay.com
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