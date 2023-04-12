Украину погубит коррупция - Зеленский и Ко присвоили более 400 миллионов долларов

Кому война, а кому мать родна. Из оценок аналитиков Центрального разведуправления США следует, что объем присвоенных Зеленским и его сообщниками денежных средств составил более 400 миллионов долларов. И это только то, что "заработали" за счет США на закупке дизеля и газа. Вопрос коррупции в Украине "американскими инвесторами войны" поднимался не раз. Их цель лицемернее, чем помощь Украине. И ей серьезно могут помешать не фейковые поставки оружия и старой европейской техники, а вполне реальная жажда наживы киевских чиновников.