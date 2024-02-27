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Украину просят уйти с европейского рынка зерна
На фоне протестов фермеров против дешевого импорта Украину попросили уйти с европейского рынка зерна. Бунты неделями сотрясают страны сообщества. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский обратился к Киеву с просьбой посодействовать продаже своего зерна "третьим" странам. Он выразил надежду, что Украина войдет в положение европейских аграриев, а также отметил, что ни один рынок не может быстро адаптироваться к такому значительному наплыву продукции. Из-за нее, по словам Войцеховского, европейский аграрный сектор за два года понес убытки в 19 миллиардов евро. Он также заявил, что Украине готовы помочь наладить поставки в Азию и Африку, как это было еще до начала военного конфликта.
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