Как не тужится официальный Киевстать ближе к западной цивилизации,все остается не у дел. Очередной пролет. Украину не пригласили на саммит Североатлантического альянса, который запланирован на 14 июня. Министр иностранных дел страны Кулебавыразил недоумение и разочарование по этому поводу. Он отметил, что принятие и реализация решений альянса пылятся уже 13 лет, с тех пор как Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. В апреле 2021 Зеленский заявил, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. Однако формат для ее участия в мероприятиях альянса до сих пор не предложен.