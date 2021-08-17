Украинские подземные газохранилища заполнены лишь на 57 процентов от нормы, сообщают представители Укртрансгаза. Сейчас запасы составляют 17,5 млрд кубометров, в отопительный сезон страна обычно вступала с 20 млрд. Меньший объем не гарантирует обеспечение нужд страны в случае экстремальных холодов. Теперь для заполнения хранилищ не хватает средств: на спотовом рынке стоимость тысячи кубометров достигает без малого 600 долларов. Рекордная цена вызвана в том числе задержкой запуска "Северного потока - 2". Строительству этого газопровода особенно активно мешала именно Украина.