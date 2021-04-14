Уличные войны в Миннесоте продолжаются третьи сутки

На улицы выходят борцы за права темнокожих - они вновь требуют справедливого расследования убийства афроамериканца Данте Райта при задержании. Радикалы поджигают полицейские участки. Для разгона стражи уже традиционно использовали перцовый газ, дубинки и светошумовые гранаты. Задержаны около 50 человек. Сейчас в Миннесоте на улицах находятся бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами, видны и бронеавтомобили. Напомним, сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила нарушителя дорожного движения. Офицер и начальник полиции уже подали прошение об отставке. При этом отмечается, что в 2020 году продажа оружия в США побила все рекорды.