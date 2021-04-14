3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Уличные войны в Миннесоте продолжаются третьи сутки
На улицы выходят борцы за права темнокожих - они вновь требуют справедливого расследования убийства афроамериканца Данте Райта при задержании. Радикалы поджигают полицейские участки. Для разгона стражи уже традиционно использовали перцовый газ, дубинки и светошумовые гранаты. Задержаны около 50 человек. Сейчас в Миннесоте на улицах находятся бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами, видны и бронеавтомобили. Напомним, сотрудница полиции перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила нарушителя дорожного движения. Офицер и начальник полиции уже подали прошение об отставке. При этом отмечается, что в 2020 году продажа оружия в США побила все рекорды.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов