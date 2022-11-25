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Улицу Льва Толстого в Виннице переименовали в честь Бандеры
В украинском городе Винница переименовали улицу Льва Толстого в улицу имени лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщает в пятницу пресс-служба Винницкого городского совета. Об этом пишет РИА Новости.
Представители совета по вопросам истории, культурного наследия и топонимики города Винница поддержали предложение о переименовании улицы Льва Толстого в улицу имени Бандеры. Также переименованы улицы, переулки и проезды, названные в честь Николая Ватутина, Юрия Гагарина, Александра Пушкина, Ивана Мичурина, Ивана Черняховского.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов"* (ОУН*), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
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