Шестая суббота протестов во Франции завершилась массовыми задержаниями и избиениями. Около 150 тыс. человек вышли на улицы городов страны, чтобы выразить свое недовольство падением уровня жизни и наступлением властей на права граждан. Сообщается о 112 массовых шествиях в целом по стране.

Практически сразу после начала акций протеста начались столкновения с полицией: блюстителям порядка, очевидно, дали разрешение на неограниченное использование силы. Для разгона манифестантов применялись слезоточивый газ, водометы, резиновые пули, а познакомиться с дубинками пришлось и вовсе совершенно случайным людям, которые укрывались в магазинах, пассажах и даже метро.

Власти сообщили предварительные итоги бурных вечера и ночи: задержаны 144 человека, 9 попали в больницы. Столкновения продолжались до глубокой ночи. Особенно драматические сцены можно было наблюдать в Бордо, Париже, Марселе, Тулузе и Лионе. Жестокость полиции на сей раз была совершенно показательной. Очевидно, власти пытаются усмирить общественное недовольство, которое в канун президентских выборов может обрушить страну в неконтролируемый хаос.