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Улицы Бангкока превратились в бурлящие потоки, а автомобилисты стали почти лодочниками
Мощные дожди обрушились на столицу Таиланда. Из-за обильных осадков из берегов вышла река Чао Прайя. Уровень воды поднялся более чем на два метра. Улицы Бангкока превратились в бурлящие потоки, а автомобилисты поневоле стали почти лодочниками.Похожая ситуация и на востоке США. Во Флориде из-за проливных дождей и сильного ветра несколько районов полностью ушли под воду. В целях безопасности власти перекрыли ряд затопленных дорог и автомобильный мост.
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