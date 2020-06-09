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Улицы Буэнос-Айреса наводнили бегуны

Первое за несколько месяцев послабление локдауна объявили власти аргентинской столицы. Здесь разрешили в ночное время заниматься физкультурой вне жилых помещений.

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