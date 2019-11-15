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Улицы мексиканского города покрыл метровый густой слой пены

С необычным явлением столкнулись жители мексиканского города Санчес-Магальянес. Его улицы покрылись густым метровым слоем пены. Холодный фронт принес сюда проливные дожди и шторм, который словно миксером взбил в море пену. Одна женщина оказалась в ловушке, ей потребовалась помощь спасателей.


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