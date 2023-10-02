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Улицы превратились в бурлящие реки, отмена авиарейсов в Стамбуле и ряде курортов - обильные осадки обрушились на Турцию

Новая волна наводнений в Турции. В аэропортах Стамбула и ряда курортов страны на фоне неблагоприятных погодных условий - задержки и отмены авиарейсов. В некоторых районах улицы превратились в бурлящие реки. Обильные осадки обрушились на Турцию после продолжительной засухи.

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