Улицы превратились в бурлящие реки, отмена авиарейсов в Стамбуле и ряде курортов - обильные осадки обрушились на Турцию

Новая волна наводнений в Турции. В аэропортах Стамбула и ряда курортов страны на фоне неблагоприятных погодных условий - задержки и отмены авиарейсов. В некоторых районах улицы превратились в бурлящие реки. Обильные осадки обрушились на Турцию после продолжительной засухи.