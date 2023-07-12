Улицы США заполоняют бездомные, в антилидерах Калифорния

Пока Вашингтон тратит средства на помощь Украине, внутренние проблемы Штатов лишь усугубляются. Америка страдает от кризиса с бездомными, в Калифорнии их больше, чем в любом другом штате. В частности, именно там живет половина всех американских бродяг, информирует CNN. Они буквально наводнили улицы. Попытки властей Калифорнии справиться с проблемой бездомных пока явно не принесли результата. Штат остается лидером по темпам их ежегодного прироста в США.