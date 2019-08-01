Улицы украинских городов будут патрулировать военнослужащие Национальной гвардии

Улицы украинских городов с сегодняшнего дня будут патрулировать военнослужащие Национальной гвардии. Такое сообщение появилось на сайте МВД страны. К охране порядка привлечены свыше двух тысяч человек. Нацгвардейцы имеют право проверять документы, проводить первичный досмотр граждан, при необходимости проникать в жилые помещения, а также применять огнестрельное оружие и другие спецсредства. Их будут направлять в те районы городов, где обстановка наиболее напряженная.



