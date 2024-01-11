Улицы Варшавы заполонили невероятные поляки

Протесты по методичке, которую Польша активно пыталась применить в 2020-м в Беларуси, настигли ее саму! Представители партии "Право и справедливость", продолжающие цепляться посиневшими пальцами за потерянные кресла, вывели своих сторонников к зданию Сейма. Смена режимов дается болезненно.

К подавлению недовольных Варшава подготовилась. На улицы польской столицы вышли 3 тыс. полицейских. Ранее сообщалось, что усиленные наряды будут выставлены у здания следственного изолятора, где сейчас содержатся бывший глава МВД страны и его заместитель. Организаторы указывают, что это протест против правительства Туска и нарушения его предвыборных обещаний. Раздаются крики о "политвязнях", убийстве "свободы слова" и всхлипы про тоталитаризм.