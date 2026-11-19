На фоне затяжных конфликтов и экономической турбулентности ведущие мировые державы демонстрируют готовность к прямому диалогу. Эксперты отмечают, что ультиматумы больше не работают, а многополярный мир требует учета интересов всех сторон.

Международный порядок продолжает испытывать серьезные нагрузки из-за региональных конфликтов и подрыва стратегического доверия. Однако переговорный процесс по урегулированию ситуации в Украине, а также активизация диалога между Пекином, Москвой и Вашингтоном внушают надежды. Подробнее в вопросах разобрался депутат Палаты представителей Дмитрий Шевцов в проекте "Блиц с Павлом Лазовиком".

Несмотря на то, что доверие между странами размыто, крупные игроки демонстрируют способность вести диалог. Это является ярким признаком формирующегося многополярного мира. "Конечно, это многополярный мир. Мы видим, что в одиночку даже супердержава ничего не может сделать. Америка со своим молодым правительством Трампа попытались вести пошлины какие-то свои, экономические войны. Но они очень быстро поняли, что ни к чему это не приводит. Это еще хуже влияет на экономику Соединенных Штатов", - отметил эксперт.

Собеседник подчеркнул, что политика ультиматумов и санкций в современном мире перестала быть эффективной. По его словам, давление Запада парадоксальным образом укрепляет экономику и самодостаточность государств, против которых оно направлено. "Не работают ультиматумы, потому что и Россия, и Беларусь, в том числе, и другие страны показали, что санкции работают против тех, кто их вносит. Наоборот, санкции укрепляют экономику и самодостаточность, самостоятельность того государства, против кого они вносятся. И поэтому сейчас три супердержавы, Китай, Соединенные Штаты и Россия, садятся за стол переговоров прежде всего, чтобы экономически стабилизировать эту ситуацию", - добавил Дмитрий Шевцов.

Он также прокомментировал популярные в европейских СМИ аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года. По его мнению, проводить подобные параллели некорректно, так как историческая встреча привела к разделу Европы, тогда как текущая повестка сосредоточена на экономике. "Вы знаете, я бы не навешивал ярлыков и не говорил, что это Ялтинская конференция-2. Мы же помним, что в 1945 году на Ялтинской конференции как раз-таки был раздел Европы. Сейчас об этом никто не говорит. Сейчас говорят о миропорядке, об экономических составляющих для того, чтобы страны могли нормально торговать, чтобы не было каких-то торговых войн, чтобы можно было энергетический баланс восстановить", - пояснил эксперт.

Говоря о роли Беларуси и перспективах гуманитарного трека, депутат отметил, что позиция Минска в условиях санкционного давления остается самостоятельной, а посреднические усилия США и европейская поддержка Киева являются частью сложного, но неизбежного процесса поиска компромиссов. "Здесь просто грамотные политики садятся за стол переговоров для того, чтобы экономика была главенствующей", - резюмировал Дмитрий Шевцов.

По его мнению, тот факт, что стороны отказываются от рамочных соглашений в пользу четкой карты взаимодействий, "заслуживает аплодисментов", так как это единственный путь к снятию противоречий и установлению долгосрочного мира.