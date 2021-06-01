Улучшение эпидемиологической ситуации в мире

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 171 миллион. В США, которые по-прежнему возглавляют мировой антирейтинг по количеству заболеваний, продолжают снимать ограничения. В Лос-Анджелесе люди, получившие долгожданную свободу, первым делом пошли на пляж. Впервые за последние несколько месяцев.

Сегодня для въезда открывает свои сухопутные границы Грузия. Они были закрыты с марта прошлого года. В республике ожидают туристов. Открытые границы станут важным стимулом для восстановления пострадавшей экономики.

Коронавирус важно держать под контролем

Как отмечает ВОЗ, пандемия все еще не побеждена. К примеру, Малайзия сегодня ввела жесткий общенациональный локдаун. Там новая вспышка заболеваний.

На грани коллапса система здравоохранения Перу. Накануне страна заняла первое место в мире по количеству умерших от COVID-19 на душу населения.