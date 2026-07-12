Умер американский сенатор Линдси Грэм - один из главных сторонников жестких санкций против России

В США на 72-м году жизни скончался сенатор Линдси Грэм, один из самых ярых архитекторов антироссийских санкций и сторонников тотальной военной поддержки Киева.

Он также поддерживал усиление конфронтации с Ираном и Китаем. По сообщению телеканала NBC, причиной внезапной смерти стал сердечный приступ.

Накануне появилась информация, что Грэм совершил визит в Украину, где обсуждал с Зеленским работу программы, через которую союзники осуществляют финансирование закупок американского вооружения для ВСУ, а также реализацию договоренностей о получении лицензий на производство зенитно-ракетных комплексов Patriot непосредственно в Украине и усиление санкционного давления на Россию.

Трамп уже выразил соболезнования в соцсетях, назвав покойного "истинным патриотом". С уходом Грэма американское ястребиное крыло лишилось одного из самых радикальных своих голосов.